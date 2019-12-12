147 бутылок (139 литров) незаконно ввезенного алкоголя обнаружили таможенники на судне, прибывшем в порт Ванино из города Инчхон (Южная Корея). Бутылки с виски, вином, пивом, водкой, мартини и текилой были спрятаны в специально оборудованных тайниках.

Незаконный ввоз алкогольной продукции выявлен совместно с сотрудниками пограничной службы.

Установлено, что горячительные напитки приобрел член экипажа в порту Инчхон, однако зная о допустимых нормах беспошлинного ввоза алкогольной продукции, спрятал их в специальных тайниках на борту судна.

Хабаровская таможня в отношении моряка возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Ему грозит штраф от одной второй до трехкратного размера стоимости незаконно ввезенных товаров.

В настоящее время товар изъят и находится в камере хранения вещественных доказательств таможни до решения суда.

Справка:

Через таможенную границу Евразийского экономического союза беспошлинно можно ввозить 3 литра алкоголя на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста. Еще 2 литра можно ввозить с подачей декларации и уплатой пошлины.