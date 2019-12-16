В комитете по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края подвели промежуточные итоги работы за 2019 года. Так, за 11 месяцев узаконили свои отношения 18006 человек — сыграно 9003 свадьбы.

Как сообщили в ведомстве, чаще всего в брак вступали жители региона в возрасте 20-35 лет. Первый брак был зарегистрирован у 6183 женихов и 5919 невест. Повторный брак зарегистрирован у 2820 женихов и 3084 невест. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Также регистрируют свои отношения люди зрелого и пожилого возраста. Самой возрастной невесте в этом году было 83 года, а жениху – 84. Всего 551 женщина старше 50 лет в этом году вышла замуж, а женились 804 мужчины старше 50 лет.

300 браков заключено с представителями иностранных государств. Среди женихов в этом году были граждане Испании, Польши, Грузии, Казахстана, Гондураса, Мексики, Австралии, Кубы, Сербии, Индии. Невесты были из Армении, Республики Беларусь, Украины, Вьетнама, Королевства Таиланд, Республики Корея и Сирии.

Напомним, с 1 октября 2018 года в нормативные акты внесены изменения, согласно которым теперь заявления на регистрацию брака принимают за год. Также заявления принимают через портал Госуслуг. С начала года электронной площадкой для подачи документов воспользовались более 2000 пар.

Накануне Нового года в отделах ЗАГС Хабаровского края отношения зарегистрируют 13 пар. В следующем году первую свадьбу сыграют на Рождество в селе Ильинка Хабаровского района. После новогодних каникул в штатном режиме ЗАГСы начнут работать 9 января.