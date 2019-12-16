По новым правилам диспансеризации населения к 2024 году в Хабаровском крае медицинские осмотры должны будут проходить не менее 900 тысяч жителей. Такой показатель для региона установил Минздрав РФ в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас эта цифра колеблется в переделах 215 тысяч человек. Однако, как констатируют медики, с каждым годом количество желающих пройти диспансеризацию увеличивается. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— За три года цифра обследуемых на медосмотрах у нас выросла на 7%. Это неплохой результат, который говорит о том, что все больше людей начинают заботиться о своем здоровье. Однако показатель медосмотров предстоит повысить в разы. Лишь в этом случае, профилактика сможет достигнуть уровня, когда болезни можно будет предупреждать на ранней стадии, — отметили в краевом минздраве.

За 2018 год всего у граждан в Хабаровском крае было выявлено 190 тысяч заболеваний. Каждой двенадцатое обнаружено впервые. Это примерно 8,3% всех диагнозов. На первом месте по массовости стоят болезни кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, ожирение и хронические болезни легких. Все они относятся к группе неинфекционных заболеваний и в 75% случаев могут привести к летальному исходу.

— По новым правилам люди от 40 лет теперь могут проходить обследование каждый год, а не раз в три года, как раньше. В их программу осмотра добавлены новые виды исследований, которые касаются ранней диагностики сердечных заболеваний и рака. То есть им будут делать специальные онкологические скрининги, которые включены в общий набор бесплатных услуг. При этом врачи теперь принимают до самого вечера, и не только в будни, но и в выходные — примерно до 15-16 часов, — сообщили в министерстве.

Пройти диспансеризацию в крае сейчас можно в 39 медучреждениях, 32 из которых подчиняются министерству здравоохранения, а 7 – считаются ведомственными. Для этого у каждой из таких поликлиник есть специальная лицензия. Диспансеризация бесплатна для людей, так как проводится за счет средств обязательного медицинского страхования. Только по итогам 10 месяцев затраты на профосмотры в регионе составили около 401 млн рублей.