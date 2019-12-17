В настоящее время сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления Следственного комитета России устанавливают причины и обстоятельства двух пожаров, которые произошли в Индустриальном районе Хабаровска сегодня ночью. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В 03.56 (хбр) 17 декабря 2019 г. на пульт пожарно-спасательной службы краевой столицы поступило сообщение о возгорании в боксе гаражно-строительного кооператива по улице Герцена. Незамедлительно прибывшие отделения 30-ой пожарно-спасательной части установили, что возгорание происходит внутри закрытого бокса. Оперативно вскрыв двери, огнеборцы приступили к ликвидации пламени. В гараже горели домашние вещи и грузовик на площади 5 квадратных метров. В 04.18 (хбр) возгорание было локализовано и через сорок минут полностью ликвидировано. В ходе тушения пожара рядом с установленной внутри печки-буржуйки был обнаружен мужчина без признаков жизни. Для ликвидации пожара привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

В 05.29 (хбр) 17 декабря 2019 г. на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска от очевидцев поступил звонок о том, что в частном жилом доме по переулку Нагорному произошёл пожар. На место направлены отделения ближайшей пожарной части. На момент прибытия первых пожарных расчетов, огнём была объята веранда дома. Брандмейстеры организовали работу по разведке задымленных помещений на наличие там людей и локализации пламени. В 06.02 (хбр) распространение пожара удалось остановить на площади 25 кв. метров. Около 8 часов утра он был полностью ликвидирован. На месте пожара без признаков жизни были обнаружены мужчина 1977 года рождения и женщина 1968 года рождения. До прибытия пожарных расчетов два человека сумели самостоятельно покинуть горящий дом, в медицинской помощи они не нуждались. Для оказания психологической помощи на месте работали сотрудники Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Всего для ликвидации пожара было задействовано 24 человека и 8 единиц техники.

В настоящее время причины возгорания и обстоятельства данных происшествий устанавливаются. На месте работают сотрудники следственных органов и Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю.