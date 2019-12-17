Губернатор Сергей Фургал провел встречу с представителями посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Хабаровске. Поводом послужило назначение нового руководителя регионального отделения, который с 2020 года приступает к своим обязанностям. Стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества Хабаровского края и республики. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Глава региона отметил, что базой для сотрудничества является соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии. Документ действует с 2003 года.

В настоящее время идёт работа по согласованию обеими сторонами проекта обновлённого соглашения. Предполагается увеличение взаимного товарооборота, взаимодействия в производственной, инвестиционной, сельскохозяйственной, научно-технической сферах.

— Мы видим немало перспективных направлений. Например, готовы перенять опыт строительства крупных животноводческих комплексов «под ключ». Край также заинтересован в закупках сельскохозяйственной, дорожной и другой промышленной техники белорусского производства. Необходимо развивать и торговлю — пищевую и текстильную. Необходимый задел для плодотворного взаимодействия у нас есть, — сказал губернатор Сергей Фургал.

Глава региона поблагодарил за плодотворное сотрудничество предыдущего руководителя отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Хабаровске Александра Бобцова, который занимал этот пост с 2015 года. Новым главой отделения назначен Валерий Сахно. С 1985 года он работал в сфере торговли и системе потребительской кооперации Республики Беларусь. Последние пять лет занимал должность заместителя председателя Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников торговли.