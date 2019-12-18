Губернатор края Сергей Фургал провел рабочую встречу с председателем Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрием Суховерховым, а также управляющей головным отделением по Хабаровскому краю Натальей Красулиной. Стороны обсудили уже действующие проекты, а также наметили дальнейшие перспективы совместной работы.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день выстроились прочные партнерские отношения с филиалом банка в реализации социальных проектов. Это касается поддержки учреждений здравоохранения, образования, спорта и культуры, строительства жилья и дорожной инфраструктуры, создания инновационных решений на базе медицинских объектов.

— На 2020 год мы наметили большое количество проектов. Предполагается строительство ряда социальных объектов в крае: это больницы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, один дом для молодежи в Комсомольске-на-Амуре и один – в Николаевске для врачей. Решен вопрос по аварийному жилью, планируется спроектировать и построить дома для сирот, — отметил Сергей Фургал.

Дмитрий Суховерхов отметил, что участие в реализации социальных проектов является одним из приоритетных направлений работы банка. Головное отделение по Хабаровскому краю готово подключаться к решению многих вопросов.

К примеру, продолжает действовать долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области ипотечного жилищного кредитования. Банк участвует в реализации специальной программы по выдаче займа под 5 и 6 процентов годовых. Включился Сбербанк и в проект предоставления ипотеки под 2 процента годовых, в разработке которого принимал активное участие.

К примеру, на сегодняшний день в отделения Сбербанка поступило около 30 заявок на оформление «дальневосточной ипотеки». На следующей неделе планируется уже выдать первый кредит по льготной ставке. Напомним, такие условия предусмотрены для семей, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 36 лет. Под программу попадают и неполные семьи с детьми. Владельцы «дальневосточных гектаров» имеют возможность взять ипотеку под 2 процента только для строительства дома на земле, при этом возрастных ограничений для них нет.