Жители Хабаровского края активно обращаются в банки-участники программы «Дальневосточная ипотека» за предоставлением жилищного кредита под 2 процента годовых. С момента старта инициативы в финансовых организациях региона уже одобрено более 50 заявок. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По предварительным данным, более 30 заявок одобрено в головном отделении Сбербанка по Хабаровскому краю. На следующей неделе планируется уже выдать первый кредит по льготной ставке. Еще около 30 пакетов документов получили положительное решение в банке ВТБ.

Также заявки принимаются и рассматриваются в следующих финансовых организациях – Азиатско-Тихоокеанский банк, Газпромбанк и Банк Открытие. Специалисты активно консультируют граждан о возможностях льготного ипотечного продукта, объясняют условия и рассказывают, какие документы необходимо собрать.

По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, ожидается, что до конца декабря будет опубликован дополненный перечень банков-участников программы.

Напомним, воспользоваться льготными условиями кредитования на приобретение жилья могут семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 36 лет. Под программу попадают и неполные семьи с детьми. Владельцы «дальневосточных гектаров» имеют возможность взять ипотеку под 2 процента только для строительства дома на земле, при этом возрастных ограничений для них нет.

Займы планируется выдавать в течение 5 лет со сроком кредитования – 20 лет. Максимальная сумма ипотеки не может превышать 6 млн рублей, первоначальный взнос – 20 процентов. Важным условием сохранения льготной ставки по кредиту является прописка в приобретенных квартире или доме в течение 9 месяцев после оформления права собственности. Сохранять прописку нужно будет не менее 5 лет с даты выдачи кредита.

Инициатором программы льготной ипотеки для молодых семей и получателей земельных участков по федеральной программе «Дальневосточный гектар» по рекордно низкой ставке 2% годовых был президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 5 сентября на Восточном экономическом форуме и поручил правительству страны обеспечить запуск программы до 15 декабря.