В Хабаровском крае с 1 января 2020 года изменяются размеры дополнительных мер социальной поддержки для семей с детьми. В частности, будет увеличен размер регионального материнского капитала. Его размер составит 139 985, 10 руб.

— Региональный капитал составляет 30 процентов от федерального материнского (семейного) капитала, величина которого в следующем году составит 466 617 рублей. Изменения коснутся семей, в которых с 1 января 2020 года родится второй ребенок. В следующем году на эту меру поддержки планируется направить почти 295 млн рублей, — сообщили в ведомстве. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Оформить региональный материнский капитал можно в центрах соцподдержки по месту жительства и МФЦ. Также есть возможность подать документы, не выходя из дома, через сайт «Услуги27». Подробную информацию предоставят специалисты по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 32-64-93 (в рабочее время).

Напомним, региональным семейный капитал предусмотрен национальным проектом «Демография». Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. На сегодняшний день право определили 3403 семьи. 490 распорядились средствами.