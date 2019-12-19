«Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» планируют докапитализировать. Проработать этот вопрос и решить, сколько дополнительных средств необходимо изыскать в бюджете региона для увеличения лимитов микрозаймов, поручил губернатор Сергей Фургал. Как было отмечено на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, в этом году за получением финансовой поддержки в Фонд обратились 387 бизнесменов, которые оформили льготные кредиты на общую сумму 407 миллионов рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— С января этого года максимальная сумма кредитов в Фонде была увеличена с 3 до 5 млн рублей. Мы понимаем, что эта мера востребована у субъектов МСП, и ждем роста числа заявок на получение микрозаймов в будущем году. Именно поэтому Фонду, портфель которого сегодня немногим превышает 500 миллионов рублей, нужны дополнительные средства. Есть еще один популярный механизм поддержки, когда Гарантийный фонд края выступает поручителем по кредитам предпринимателей в коммерческих банках при недостаточности залогового обеспечения, — рассказала заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства края Наталья Рехтина.

Что касается новых услуг и сервисов, которые должны положительно отразиться на развитии предпринимательства в регионе, то планируется создание современной лаборатории сертификации продукции. Здесь будут контролировать качество товаров местных производителей по самым строгим международным стандартам. По словам Сергея Фургала, проверить свою продукцию смогут производители, как Хабаровского края, так и других регионов Дальнего Востока. Помимо этого, в ближайшее время начнет работу залоговый фонд с общей стоимостью имущества около 130 миллиардов рублей.

— Вокруг создания фонда сегодня возникает много искажённой информации. Я подчеркну, что эта мера направлена исключительно на поддержку малого и среднего бизнеса, — заявил губернатор.

Получить консультационную и ресурсную помощь предприниматели края могут в Центре оказания услуг (ЦОУ) «Мой бизнес», который объединяет несколько институтов по поддержке и развитию. Услуги предоставляются по принципу «одного окна» и действующим предпринимателям, и тем, кто только планирует начать свое дело. Здесь помогут в регистрации юридического лица, продвижении бизнес-проектов, оформлении лицензирования деятельности и сделок с недвижимостью, организуют сопровождение на выставках и ярмарках российского и международного масштаба. Также продолжает работу единая бесплатная «горячая линия» для предпринимателей 8-800-555-39-09.