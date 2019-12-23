Ученики начальных классов в Комсомольске-на-Амуре в понедельник не пошли в школу. В связи с резким похолоданием 23 декабря мэрия отменила занятия сразу в 37 учреждениях образования. Общее количество детей, оставшихся дома, превысило 8 тысяч человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Управлением образования администрации Комсомольска-на-Амуре принято решение об отмене на один день занятий с 1 по 4 классы в 37 школах города. Мера продиктована необходимостью профилактики простудных заболеваний и охраны здоровья населения, так как температура наружного воздуха перешла за климатическую норму. Для детей организовано дистанционное обучение на дому. Руководство общеобразовательных учреждений и родители учащихся были своевременно проинформированы, — пояснили в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Между тем, губернатор края Сергей Фургал в связи с похолоданием уже поручил привести все оперативные службы в режим готовности. Главам муниципалитетов оперативно направлены инструкции по предупреждению ЧС и минимизации их последствий. Жителям края в ближайшие дни рекомендуется принять меры личной безопасности – отказаться от выходов в лес и на рыбалку, сократить время пребывания на улице, особенно детей, временно воздержаться от длительных поездок на собственном автотранспорте.

Как сообщили в Дальневосточном УГМС, морозы на территорию Хабаровского края принесли холодные воздушные массы из Якутии. Низкие температуры продержатся до конца этой недели. На юге ночью прогнозируется до -28 градусов, а в центральных и северных районах – до -40 градусов.