В ближайшие три года в Хабаровском крае могут открыться как минимум 2 школы керлинга – в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На совещании с членом комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президентом Федерации керлинга России Дмитрием Свищевым власти договорились активно развивать эту игровую дисциплину. Для этого у региона есть все возможности – молодежь, желающая научиться керлингу, крытые стадионы. Опытного наставника и инвентарь для тренировок готова предоставить федерация. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— У нас уже есть договоренность о начала тренировок с 2020 года. Сначала местные керлингисты будут заниматься в краевом центре развития хоккея на Амуркабеле, затем переедут в «Платинум Арену». График тренировок составим таким образом, чтобы он не пересекался с подготовкой хоккеистов, — сообщил министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер.

Есть предварительные планы, что уже в следующем году в Хабаровском крае пройдут и первые соревнования по керлингу, на которые пригласят азиатские клубы. А в 2021 может начаться строительство отдельного керлинг-центра. Подобный объект сейчас открывается во Владивостоке. Там тоже создана своя команда керлинга.

Вторым вопросом участники совещания обсудили развитие в регионе регби. Продвигать эту силовую игру в край приехал директор по развитию в регионах Федерации регби России Глеб Бабкин. Он представил концепцию, по которой в Хабаровске можно создать филиал своей организации. Для игры в регби практически идеально подходят стадионы для футбола. Глеб Бабкин осмотрел хабаровские площадки и заключил, что возможности для занятий спортсменов удовлетворительные.

— Мы тоже готовы направить в Хабаровск сильного наставника и выделить оборудование для игры. Игроков планируем набирать из других видов спорта. Слышали, что в городе есть команда энтузиастов по американскому футболу, а эти игры очень похожи. Поэтому думаю, что регби найдет в Хабаровском крае своих поклонников. Игра сейчас очень популярна в Японии, Южной Корее и Китае. Открывается хорошая перспектива для международных турниров, — сказал директор по развитию.

В обоих случаях представители федераций и керлинга, и регби попросили Сергя Фургала оказать содействие в выделении жилья для тренерского состава. Глава региона пообещал решить эту проблему.

Напомним, что в России керлинг начал активно развиваться лишь с 1991 года. Тогда в Санкт-Петербурге состоялась первое заседание, на котором были определены направления развития спортивной игры, а также создана Федерация кёрлинга России. Регби имеет более длительную историю, федерация появилась еще в 1936 году. Позднее она трансформировалась в Федерацию регби России.