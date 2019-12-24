Итоги ремонта дорожной сети подвел сегодня на пресс-конференции губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. За год в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе удалось отремонтировать 111 объектов. Среди них крупные автомагистрали, а также тротуары и различные элементы дорожной сети, в том числе системы освещения.

— По большинству дорог 10 лет в регионе ничего не делалось. И затем за 1 год привести все их в нормативное состояние никому не под силу. Тем не менее, по БКД только в Комсомольске-на-Амуре мы отремонтировали 22 улицы и часть тротуаров. На следующий год запланировали отремонтировать еще 20 дорог, но вместе с тротуарами и освещением. В этом году мы смогли осветить 4,5 км. А до 2024 года по краю мы должны привести в нормативное состояние 330 км автомагистралей, — сообщил Сергей Фургал.

Весь год краевые власти занимались ремонтом и муниципальных трасс. В первую очередь пришлось восстанавливать дороги, разбитые лесовозами. Для многих поселков такие проезды – единственная связующая нить с центральной частью региона, по которой ездит скорая помощь, завозятся продукты и лекарства. Так, в 2019 году удалось отремонтировать дорогу от Комсомольска-на-Амуре до поселка Березовый. Приведен в нормативное состояние участок трассы с 31 по 57 км на автодороге к поселку Мухен. Для этого властям потребовалось полностью закрыть дорогу для проезда лесовозных тралов.

В этом году развернут масштабный проект по строительству автодороги Комсомольск-на-Амуре–Чегдомын. В ноябре начали возводить два из пяти мостов, которые свяжут новую дорожную сеть. Вся стройка разбита на три крупных этапа, которые планируется завершить за три года. По всем участкам сейчас готовятся проекты, которые зимой должны пройти экспертизу. Также в ближайших планах стоит реконструкция дороги, связывающей Чегдомын с поселком Новый Ургал, которая сейчас находится в очень плохом состоянии. К строительству этой трассы приступят весной 2020 года.

Напомним, будущая автотрасса Комсомольск-на-Амуре–Чегдомын свяжет между собой крупные поселки Березовый, Амгунь и Могды. Ее строительство проведут на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов. Общая протяженность дороги составит 501 км. 186 из них пройдет по территории Верхнебуреинского района.