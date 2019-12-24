В Хабаровском крае начнет действовать пилотный проект Tax Free. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

По словам премьер-министра РФ, число иностранных туристов продолжает расти. Чтобы усилить эффект для экономики в целом, необходимо развивать инфраструктуру, повышать качество услуг.

— К 13 регионам, где это всё действует, добавится еще три: Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края. И мы снимаем привязку магазинов, где происходят покупки, к конкретным адресам, которые оговаривались в предыдущей версии постановления. Теперь в проекте смогут участвовать не только организации, которые зафиксированы в конкретных домах или на улицах, а вся розничная торговля региона. Разумеется, если она ведётся российскими юридическими лицами, — сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, по закону о Tax Free покупатели могут вернуть НДС (20%) с покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей. В декабре Госдума приняла законопроект, разрешающий получать компенсацию наличными в таком режиме.

Действие проекта также решено продлить до 31 декабря 2020 года. За 2018 год иностранные туристы купили в России товары на 8 млрд рублей, при этом средний чек у иностранцев, использовавших Tax Free, составил 100 тысяч рублей. Примечательно, что самыми активными покупателями были граждане КНР.

Среди иностранцев, посещающих Хабаровский край традиционно превалируют жители соседнего Китая и Республики Корея. Растет интерес посещения среди жителей Японии. Кроме того, в регион приезжают гости из Германии, Бельгии, США, Австралии, Южной Африки, Кубы, Италии, Индии, Португалии и Нидерландов. С начала 2019 года Хабаровский край с целью туризма, а также с деловыми и частными визитами посетили порядка 50 тысяч иностранных граждан. По экспортной оценке, за поездку на приобретение товаров иностранный гость в Хабаровском крае, в среднем, тратит около 300 долларов США.