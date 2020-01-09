Около 500 молодых мам смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в этом году. С 1 января на это направление впервые предусмотрено федеральное финансирование. Благодаря этому количество женщин, которые смогут переобучиться, значительно увеличится. Мероприятия входят в план реализации национального проекта «Демография».

По информации краевого комитета по труду и занятости населения, с этого года также удалось расширить категории участниц проекта. Теперь вместе с молодыми мамами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, право бесплатно повысить квалификацию получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста.

Обучение планируется проводить по востребованным на рынке труда направлениям: бухгалтер, специалист по закупкам, менеджер по персоналу, делопроизводитель, оператор ЭВМ, продавец, кондитер, повар, секретарь, предприниматель, воспитатель детского сада. Женщины смогут самостоятельно выбрать интересующую профессию или специальность, а также определиться с образовательной организацией.

Запись на дополнительные профессиональные курсы уже открыта. Подавать заявки на переобучение необходимо через центры занятости населения по месту жительства. Специалисты проконсультируют о дальнейшем порядке прохождения переобучения. С собой следует взять паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий, копию свидетельства о рождении ребенка, копию трудовой книжки, а также копию приказа о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, заверенного по месту работы. Более подробная информация размещена на сайте краевого комитета по труду и занятости населения.

Реализация мероприятий по переобучению женщин в декрете рассчитана до 2024 года. За это время повысить свою квалификацию смогут около трех тысяч женщин. На эти цели запланировано направить около 164 млн рублей федеральных средств и более 5 млн рублей из регионального бюджета.