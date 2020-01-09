В министерстве ЖКХ края подвели итоги реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году в рамках проекта в регионе удалось отремонтировать 765 многоэтажек. Общая стоимость работ превысила 1,6 млрд рублей.

— Ремонт МКД ведется в крае в рамках краткосрочных планов, которые корректируются каждый год. На 2020 год в график поставлено 714 домов, подлежащих ремонту, с общей стоимостью работ в 1,4 млрд рублей. Уже размещены аукционы по отбору подрядных организаций для ремонта 340 домов, законтрактованы 247 домов, — отчитались в министерстве.

В ведомстве напомнили, что до торгов допускаются только юрлица или индивидуальные предприниматели, прошедшие предварительный отбор и занесенные в реестр квалифицированных организаций. Такая система позволяет сделать процедуры найма подрядчиков максимально прозрачными. Работы выполняются за счет средств собственников, которые они ежемесячно перечисляют в виде платежей региональному оператору. Этой организацией в крае выступает региональный фонд капремонта, специально созданный властями, чтобы контролировать ремонт жилья. Собираемость взносов в 2019 году превысила 80%.

Сейчас в общей программе капремонта числится 7737 многоквартирных домов. По краткосрочному плану в ближайшие три года в регионе будет отремонтировано не менее 900 домов.