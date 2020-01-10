Перечень кредитных организаций, участвующих в программе «Дальневосточная ипотека», как и планировалось, значительно расширен – до 14 банков. Ипотеку под 2% уже выдают: Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк. До конца февраля в программу войдут также банк «ФК Открытие», КБ «Восточный», банк «Долинск», Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмазэргиэнбанк.

«География кредитных организаций покрывает территорию действия государственной жилищной программы и дает заемщикам возможность выбора. На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», – прокомментировал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Полный список банков-участников опубликован на сайте финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ», выступающем официальным оператором программы. Согласно условиям госпрограммы, общество будет возмещать разницу между рыночной ставкой и 2% банкам, выдавшим ипотеку. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке отвечает за организационную и информационную поддержку граждан РФ в целях получения ипотечных кредитов.