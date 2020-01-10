Реабилитационные центры в Хабаровском крае продолжат оснащать оборудованием. На эти цели по соглашению с Министерством труда и социальной защиты РФ предоставлена субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» в размере 10,3 млн рублей. Еще 10,7 млн будет выделено из краевой казны.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, федеральные средства будут направлены на покупку нового реабилитационного оборудования в детские реабилитационные центры Советской Гавани, Бикина и Комсомольска-на-Амуре, а также в Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов, детский клинический центр медицинской реабилитации «Амурский» и Хабаровскую краевую спортивно-адаптивную школу. Кроме того, будет продолжено оснащение отделений и служб ранней помощи семьям с детьми до 3 лет.

Дополнительные средства из краевого бюджета позволят приобрести экзоскелет в Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов и оборудовать две учебно-тренировочные квартиры в Бикинский психоневрологический интернат, а также Хабаровский детский психоневрологический интернат для обучения инвалидов и детей-инвалидов навыкам самостоятельного проживания. Также будет продолжена работа по оснащению семи пунктов проката на базе учреждений социального обслуживания населения края современными техническими средствами реабилитации.

Напомним, в прошлом году современное оборудование было закуплено в пять краевых учреждений, четыре из которых специализируются на работе с детьми. Всего в этом году на реализацию региональной государственной программы «Доступная среда» в бюджете предусмотрено 83,3 млн рублей.