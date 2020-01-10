Цифровые технологии изучают школьники Хабаровского края и КНР на тематической смене «Кампус молодёжных инноваций» в Краевом центре образования. Участниками проекта стали 150 учащихся, а также более 30 педагогов и специалистов Краевого центра образования, а также молодые педагоги, учёные, магистранты и аспиранты вузов и научных институтов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Участники смены создают собственные проекты, совершают первые научные и инженерные открытия. Ребята не просто приобретают необходимые им навыки, но и взаимодействуют с компаниями из реального сектора экономики. Проведение тематической смены обеспечит дополнительные возможности развития творческих и образовательных потребностей учащихся во время каникул, а также позволит подготовить пласт высококвалифицированных специалистов для региона в областях математики и информатики, — сообщили организаторы.

Грант на проведение смены для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий учреждение выиграло в прошлом году. Средства в размере 4,5 млн рублей предоставлены по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики». Свою работу «Кампус молодежных инноваций» завершит 12 января.

Отметим, образовательный проект реализуется более чем в 35 регионах страны. В соответствии с показателями, определенными национальными проектами «Образование» и «Цифровая экономика», планируется, что сеть кампусов к 2024 году охватит более 150 тысяч человек.