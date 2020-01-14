Свыше 3 тысяч волонтеров в этом году готовы поучаствовать в уборке берегов рек, озер и морских побережий Хабаровского края. В последние годы в регионе набрало обороты отдельное добровольческое движение. Активисты из разных общественных организаций объединяются для того, чтобы сохранить уникальные для региона водные объекты.

— Главным природным достояние нашего края, безусловно, является река Амур. Поэтому большинство акций проходит именно на ее берегах. Активисты собирают мусор и древесный хлам, разбросанный на побережье, затем все это утилизируется. Так отходы не попадают в воду и не наносят ущерба, — рассказали в краевом комитете по охране окружающей среды.

С прошлого года очистка берегов в России ведется входит в план реализации национального проекта «Экология», разработанного по предложению Президента страны Владимира Путина. За 2019 год волонтеры убрали 31 км береговой зоны, хотя планировали всего 6 км. В новом сезоне в Хабаровском крае предполагается убрать не менее 80 км береговой черты. К этой работе будет привлечено свыше 3 тысяч волонтеров. Экологические акции пройдут во всех муниципалитетах.

Напомним, что на реализацию всех шести региональных направлений нацпроекта «Экология» в этом году из федерального бюджета будет выделено 230 млн рублей.