Сейчас работа учреждения временно приостановлена, часть учреждений законсервирована. По информации врио генерального директора АО «Санаторий «Уссури» Александра Мочалова, уже определились с отоплением комплекса зданий. Для этих целей были приобретены два твердотопливных котла. Решается вопрос по газификации, а также ведется разработка документации по строительству автономных очистных сооружений. Из числа местных жителей укомплектован штат охраны. В конце 2019 года санаторий рассчитался со всеми кредиторами, которых было не менее 30. Перед ними долгов учреждение не имеет.

Краевой Минздрав разработал план развития санатория. Куратором его работы будет Краевая клиническая больница № 2 министерства здравоохранения края.

— Отправной точкой по созданию учреждения здравоохранения является передача имущества в краевую собственность. Это 1 июня 2020 года. Сегодняшнее состояние зданий акционерного общества не соответствует требованиям минздрава: необходим выборочный капитальный ремонт, реконструкция сетей. Все эти мероприятия требуют разработки документации и прохождения госэкпертизы. На это потребуется 240 дней, то есть до конца 2020 года. Проведение реконструкции – до августа 2021 года. После этого можно будет приступить к лицензированию деятельности, на что потребуется примерно 65 дней. Контрольный срок получения всех лицензий – ноябрь 2021 года, — сказал главный врач Краевой клинической больницы № 2 министерства здравоохранения края Михаил Космачев.

Он также добавил, что начало уставной медицинской деятельности по санаторно-курортному лечению запланировано на 1 октября 2021 года, когда учреждению будет доведено госзадание по лечению пациентов.

На базе санатория «Уссури» планируется развернуть 150 коек для пациентов старше 18 лет для лечения по профилям: кардиология, неврология, травматология, ортопедия, гастроэнтерология, акушерство и гинекология. В год здесь смогут оздоравливаться не менее 2400 человек.

Напомним, что решение о спасении санатория «Уссури», которому грозила ликвидация, принял губернатор края Сергей Фургал. В феврале 2019 года после переговоров с краевым объединением организаций профсоюзов правительству региона было безвозмездно передано 51,3% акций. После этого власти провели социологический опрос для того, чтобы определить будущую судьбу учреждения. По итогам опросов, которые прошли в том числе по социальным сетям, большинство жителей края высказались в пользу создания на базе «Уссури» центра медицинской реабилитации.