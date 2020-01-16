В России с 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде. До 30 июня работодатели всех субъектов страны должны уведомить своих сотрудников об изменениях в законодательстве, предложив оформить электронную трудовую книжку.

— У каждого работника есть право выбора. Оставить все как есть и остаться на бумажном носителе, либо перейти на новый формат. Работодатель обязан всем сотрудниками предложить написать соответствующее заявление. В том случае, если работник не сделает этого до 31 декабря 2020 года, то электронная трудовая книжка будет оформлена автоматически, — отметили в комитете по труду и занятости населения правительства края.

В случае выбора работником электронной версии книжки, работодатель будет обязан выдать ему бумажную трудовую. Тем самым он полностью снимет с себя всю ответственность за ее хранение и переложит ее непосредственно на работника. Получить электронную трудовую книжку можно на последнем месте работы, а также в многофункциональных центрах, Пенсионном Фонде РФ или на портале госуслуг.

В комитете подчеркнули, что в работе с электронными трудовыми книжками есть целый ряд преимуществ. В первую очередь это защита данных. Информация будет находится на электронных онлайн серверах пенсионного фонда РФ. При этом ни пожар, ни стихийные бедствия, из-за чего печатные трудовые книжки могут быть уничтожены, не повлияет на сохранность данных. Кроме того, работники смогут проверить с помощью онлайн версии корректность внесения данных, а также своевременность передачи сведений о трудовой деятельности в различные инстанции. Кроме того, работодатели будут избавлены от бумажной волокиты, что позволит разгрузить отделы кадров и оптимизировать затраты на этот вид деятельности.

Для тех, кто устраивается на работу впервые, бумажные трудовые книжки будут выдаваться в течение всего 2020 года. С 1 января 2021 года их выдача работникам будет окончательно прекращена. По новым правилам работодатель будет обязан отправлять информацию о каждом своем работнике в ПФР ежемесячно, чтобы поддерживать ее актуальность.