Необычно теплая погода сохранится в Хабаровском крае и на этой неделе. Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха не опустится ниже минус 11 градусов, а ночью будет на уровне от минус 18 до 20 градусов. При этом будет дуть юго-западный ветер. Можно назвать этот период очередным потеплением. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Такие температуры не характерны для января. В центральной части региона еще ни разу планка не опускалась ниже минус 30 градусов. В целом температурный фон сейчас почти на 6 градусов выше многолетних отметок. Можно сказать, что зима очень мягкая, хотя со временем картина может измениться, — пояснили в Дальневосточном УГМС.

Синоптики объяснили, что обычно похолодание в регион приносят потоки воздуха из Арктики. Они заходят со стороны Якутии и вызывают сильные морозы. Однако в этом году для них уже долгое время нет коридора. Циклоны, движущиеся со стороны Тихого океана, регулярно перекрывают доступ арктическим воздушным массам.

Как сообщили в гидрометцентре, 23-24 января на юг и центр края вновь может прийти небольшой циклон. Он принесет снег и легкое усиление ветра. Но существенных изменений в погоде от этого циклона не ожидается.

В связи с теплой погодой спасатели напоминают, что сейчас очень важно соблюдать правила переходов по зимникам через водоемы. Во многих местах, где обычно обустраиваются переходы, лед до сих пор не окреп. В настоящее время в крае действует 19 санкционированных переправ. Но всего от муниципалитетов поступило 39 заявок. Узнать о расположении действующих переправ можно в администрации своего района или в службе ГИМС МЧС России по краю. При возникновении случаев угрозы жизни или здоровью жителям рекомендуется оперативно сообщать на номер вызова экстренных служб «112».