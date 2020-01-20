В Хабаровском крае резиденты территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток смогут получить льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов. Новые возможности для крупного бизнеса, закрепленные соответствующим постановлением Правительства РФ, начали действовать с 1 января 2020 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Согласно документу, выгодными условиями могут воспользоваться резиденты ТОСЭР, общая стоимость инвестиционного проекта которых составляет от 30 млн до 1,5 млрд рублей.

Часть процентной ставки банкам будет субсидироваться государством согласно госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа». Субсидии предоставляются исключительно в отношении новых кредитных договоров, заключенных в 2020 году.

Таким образом, процентная ставка по кредиту для крупного бизнеса будет меньше рыночной на размер ключевой ставки Банка России. К примеру, сегодня она составляет 6,25%. В настоящее время определяется перечень банков, которые займутся предоставлением льготных кредитов резидентам территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток.

Напомним, на территории Хабаровского края созданы три ТОСЭР (Хабаровск, Комсомольск и Николаевск), на которых действует 21 площадка общей площадью 555 тысяч гектаров. На сегодняшний день статус резидента ТОСЭР имеют 68 компаний. На предприятиях создано 2612 рабочих мест.

Режим Свободный порт Владивосток распространен на территорию Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов, включая территории и акватории морских портов Ванино и Советская Гавань. Резидентами СПВ уже создано 705 рабочих мест на предприятиях. Сумма заявленных инвестиций по проектам составляет 101, 4 млрд рублей, на сегодняшний день фактическое освоение – 32,4 млрд рублей.