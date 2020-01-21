В краевом министерстве строительства для представителей подрядных и саморегулируемых организаций состоялась презентация проекта детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне Хабаровска. О дате конкурса по отбору компании, которая займется строительством, объявят до конца января 2020 года. Как отметили в краевом минстрое, презентация проекта позволит подрядчикам лучше подготовиться к конкурсным процедурам.

— Главное пожелание от краевого минстроя, чтобы перед принятием решения об участии в конкурсе компании тщательно взвесили все «за» и «против». Если есть техническая и финансовая возможность – заходите и участвуйте в процедурах. Если сомневаетесь, то лучше попробовать свои силы на другом менее важном заказе, — отмечает начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности регионального минстроя Алексей Дубов.

В ходе презентации организациям подробно рассказали об особенностях проекта, а также документах, которые необходимо предоставить на конкурс. К строительству планируется приступить в первом квартале 2020 года. Сумма контракта составит около 700 млн рублей. С учетом оборудования и подключения коммуникаций – около 1 млрд 200 млн. При этом участникам конкурса необходимо иметь опыт реализации аналогичных проектов, а также финансовое обеспечение в размере 2% от стоимости контракта, либо предоставить банковскую гарантию на эту сумму.

В течение месяца с момента заключения контракта компании, которая победит в конкурсе, будет перечислен аванс. Это 5 % от стоимости контракта. В процессе поэтапного выполнения заказа в 2020 и 2021 годах подрядчику авансируют еще 10% при условии соблюдения графика работ. Окончательный расчет с подрядчиком произойдет в течение месяца с момента завершения строительства.

Проект детской поликлиники выполнил проектный институт АО «Гипроздрав». Речь идет о четырехэтажном здании с гаражом и функциональными помещениями.

Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. В штате – 832 человека, в том числе 697 медицинских работников, которые будут трудиться в две смены. В помещениях медучреждения разместят информационно-аналитическое и консультативно-диагностическое отделения, дневной стационар, а также блоки, связанные с медико-социальной помощью, восстановительной медициной, организацией медпомощи детям в образовательных учреждениях. В поликлинике будет своя клинико-диагностическая лаборатория.

Медицинское учреждение будет построено на площадке в границах улиц Павла Морозова и Вахова.