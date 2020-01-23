В Арбитражном суде Хабаровского края завершено рассмотрение дела об организации льготных перевозок на общественном транспорте. Конкурс на определение регионального оператора по работе с социальной транспортной картой признан действительным.

Напомним, социальная транспортная карта введена согласно краевому закону № 360 от 20 сентября 2018 года. В регионе право на бесплатный проезд получили 368 тысяч человек, из которых 282 тысячи – граждане пожилого возраста и региональные льготники.

В полной мере система предоставления льготного проезда должна была заработать еще в октябре прошлого года. Однако в Хабаровске перевозчики отказались включиться в проект. В Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю поступали жалобы на то, что конкурс по определению регионального оператора был проведен с нарушениями. УФАС подало иск к министерству социальной защиты населения края о признании конкурса на определение регионального оператора недействительным. Арбитражный суд завершил рассмотрение дела 22 января и признал, что конкурс был проведен законно.

— Суд не усмотрел нарушений в действиях министерства при проведении конкурса. А это лишь подтверждает, что мы действовали в рамках закона, соблюдая при проведении процедур все необходимые условия. Мы и дальше продолжим работать с ООО Проектно-производственное Бюро «Новое поколение» по предоставлению льготного проезда на территории края посредством социальной транспортной карты. Надеемся, хабаровские перевозчики начнут выполнять краевой закон, и льготники смогут пользоваться социальной транспортной картой в полной мере, — сказал начальник управления правовой, кадровой и организационной работы министерства социальной защиты населения края Максим Апёнышев.

Решение суда вступит в законную силу через месяц.

Отметим, с начала реализации проекта за социальной транспортной картой обратились 14289 человек. Из них 12644 заявлений принято от федеральных льготников и 1645 – от региональных льготников. На предоставление субсидии перевозчикам в 2020 году предусмотрено 116 млн рублей. В этом году уже совершено 7408 поездок. Проект реализуется в 12 муниципальных района. Из них в 8 муниципальных образованиях льготный проезд предоставляют все перевозчики. Кроме того, граждане могут воспользоваться мерой поддержки на железнодорожном пригородном транспорте.

На сегодняшний день региональные льготники, оформившие карту, но не имеющие возможность расплатится ею, продолжают получать ежемесячную денежную выплату. А у федеральных льготников остаток средств на карте сохраняется в течение года.