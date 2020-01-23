Региональное министерство строительства с 3 марта начнет принимать документы от молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Средняя выплата на приобретение квартиры в новостройке составит около 1 млн рублей.

В региональный минстрой по краевой программе смогут подать документы те семьи, которые планируют покупку квартиры в только что введенном доме, либо строящемся жилье. На эти цели предусмотрено около 195 млн рублей. Планируется, что этих средств хватит, чтобы организовать выплаты 150 семьям края. Очередность будет формироваться по дате получения справки о нуждаемости в улучшении жилищных условий. Немного раньше – с 2 февраля 2020 года прием документов по этой программе будет организован для жителей Комсомольска-на-Амуре.

— Параллельно муниципалитеты будут принимать документы от семей, планирующих покупку жилья на вторичном рынке. Это другое направление господдержки. На 2020 год регион получил субсидию из федерального центра на финансирование этого направления в размере 514 млн рублей. Всего на выплаты будет направлено более 784 млн рублей. Благодаря этому жилищные условия смогут улучшить около 833 семей, — отметили в региональном минстрое.

В ведомстве уточнили, что в этом году регион получил максимальный объем финансирования среди всех субъектов страны. За счет средств господдержки жилищные условия смогут улучшить около 1000 молодых семей из Хабаровского края. Отметим, в прошлом году таких семей было около 600, в 2018 году — 587.