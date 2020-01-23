О мерах профилактики рассказала заместитель председателя подкомиссии по предупреждению эпидемий КЧС администрации города Татьяна Скорик.

Она сообщила, что в настоящее время пока изучаются эпидемиологические свойства нового коронавируса, вспышка которого зарегистрирована в Китае. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Быстрых способов диагностики этого заболевания сегодня нет. И хотя случаев заражения в России пока не зарегистрировано, необходимо применять обычные меры предосторожности: избегать посещения мест массового скопления людей, чаще мыть руки, тщательно обрабатывать овощи и фрукты, своевременно обращаться за медицинской помощью. В настоящее время на таможенных постах усилен санитарный контроль, а гражданам, вылетающим за границу, выдается памятка, разработанная специалистами Роспотребнадзора.

Татьяна Скорик рассказала также, что после зимних каникул в Хабаровске заметно выросло число заболевших ОРВИ: если с 6 по 12 января 2020 года было зарегистрировано 1874 случая, то за период с 13 по 19 января – уже 2914. Обстановка по заболеваемости респираторными вирусами и гриппом оценивается как предэпидемическая – уровень эпидпорога ниже на 13%. Во время новогодних праздников эта цифра составляла 35%. Это связано с тем, что в период каникул дети и подростки были разобщены, это притормозило распространение болезней.

«При возобновлении учебного процесса интенсивность прироста заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями возросла. На сегодняшний день в школе № 10 закрыто на карантин по ОРВИ шесть классов – 2-е, 3-и и 4-е. Первые классы отпустили на дополнительные каникулы. Всем руководителям образовательных учреждений рекомендовано проводить профилактические мероприятия: организовать утренние фильтры, следить за соблюдением детьми правил гигиены, выявлять заболевших и изолировать их от коллектива», — сообщила Скорик.

Сегодня все медучреждения города готовы к работе в условиях повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом. В аптеках имеется необходимый объем лекарственных препаратов.