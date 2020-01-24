В Хабаровском крае введены дополнительные меры профилактики новой коронавирусной инфекции, вспыхнувшей в КНР. Об этом сообщили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, которую сегодня экстренно провел заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой, всем авиакомпаниям, работающим в регионе, а также гостиницам направлены инструкции с порядком действий в случае выявления граждан с сильными признаками простуды. Таких пассажиров предписывается изолировать и вызвать службу Роспотребнадзора. В регион уже доставлены экспресс-методики для определения нового вируса. Они позволяют с большой точностью поставить диагноз.

— Сегодня в нашей лаборатории есть экспресс-тест, и мы можем установить наличие коронавируса. Для этого берутся мазки из полости рта. Идентификация занимает от 2 до 4 часов. Кроме того, есть экспресс-метод для диагностирования пневмонии. Известно, что вирус приводит к этой форме осложнения, — сообщила Татьяна Зайцева.

Главный санитарный врач также заявила, что случаев заражения новым типом вируса на территории Хабаровского края не выявлено. Однако риск его распространения очень высок. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует временно воздержаться от поездок в КНР.

— Если есть возможность, безусловно, нужно отложить на время поездку, что будет лучшей защитой от инфекции. В противном случае, не стоит выезжать в районы провинции Хубэй, откуда идет заражение. При нахождении в КНР нужно пользоваться повязкой и менять ее каждые 2 часа. Также необходимо полностью избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды, и регулярно мыть руки. Важно не есть в КНР плохо приготовленную пищу. Источником инфекции могло стать мясо сухопутных или морских млекопитающих, — сообщила Татьяна Зайцева.

Сейчас в Хабаровском крае установлен двойной контроль за пассажирами, прибывающими из КНР через аэропорт и пункт пограничного пропуска «Покровка». Так, на рейсах работают два специалиста – один ведет досмотр в салоне самолета, измеряет температуру тепловизором, второй дополнительно осматривает людей в зале прилета. Если выявят человека с признаками заболевания, его изолируют в больницу для проведения всех исследований.

Отдельную работу Роспотребнадзору предстоит провести в части информирования российских студентов, обучающихся в КНР. Сейчас управление формирует списки молодых людей, после чего с ними будет установлен контакт и предоставлены все необходимые инструкции. Кроме того, по рекомендации санитарной службы, в медучреждениях края вводится новый порядок приема пациентов. У больных, пришедших к врачу, должны обязательно выяснить, был ли человек недавно за границей. Если гражданин находился в КНР, у него обязаны взять мазки и отправить в лабораторию. Усиленный режим профилактики предусмотрен также для школ, детских садов и учреждений с круглосуточным пребыванием людей.

— Все перечисленные меры должны в полном объеме выполняться не только в Хабаровске, но и в районах, вплоть до самых отдаленных. У нас в регионе большая миграция трудовых ресурсов, люди курсируют в Китай и обратно. Прошу глав муниципальных образований лично заняться этой проблемой, как при режиме ЧС. Проверьте наличие мест в больницах, уточните запасы лекарств, пусть ваши медики звонят в минздрав, где для них проведут консультации. Уровень контроля должен быть максимальным, — поручил Юрий Минаев.

Известно, что по последним данным количество заболевших новым типом коронавируса, которому присвоена аббревиатура 2019-nCoV, уже превысило 830 человек. Зафиксировано 26 смертельных исходов, а также установлены факты заражения врачей, работавших с инфицированными. Случаи заболевания также зафиксированы в США, Японии, Таиланде, Южной Корее и Австралии. Город Ухань в провинции Хубэй, откуда пошло распространение, закрыт на карантин, власти Китая проводят там масштабную дезинфекцию.