Режим работы пункта пропуска «Покровка» в Хабаровском крае изменен в связи с ситуацией в КНР, сложившейся из-за эпидемии коронавируса. В связи с этим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом было принято решение временно остановить работу пункта пропуска Жаохэ-Покровка.

— Уважаемый господин Ван Вэньтао! По причине эпидемиологической ситуации в КНР резко снизилось число граждан РФ, планирующих посетить КНР в туристических целях, в том числе через пункты пропуска «Покровка» и «Жаохэ», — обратился губернатор Хабаровского края к главе провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республик. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Пограничный переход, через который доставляют пассажиров и грузы, откроется с 7 февраля. Об этом сегодня сообщило в официальном письме ФГКУ «Росгранстрой».

— Хабаровский филиал ФГКУ «Росгранстрой», в дополнение к ранее отправленной Филиалом информации, с связи с сообщением из Канцелярии по управлению пунктами пропусков провинции Хэйлунцзян (КНР), сообщает о распорядке работы некоторых смешанных пунктов пропуска китайской стороны на основании поступивших предложений губернаторов регионов российской стороны. Так, смешанные пункты пропуска китайской стороны Лобэй (сопредельный Амурзет), Тунцзян (сопредельный Нижнеленинское) и Жаохэ (сопредельный Покровка) готовы возобновить работу с 07.02.2020 года, — проинформировало ФГКУ «Росгранстрой».

Напомним, ранее предполагалось, что пограничный пункт пропуска «Покровка», закрытый на время празднования китайского Нового года, начнет работу с 29 января. Однако накануне на оперативном совещании по ситуации с коронавирусом губернатор края Сергей Фургал поручил срочно обратиться к Росгранице с предложением перенести дату открытия, чтобы минимизировать риски проникновения заболевания на территорию региона. Также Сергей Фургал распорядился установить дополнительные посты на междугородних трассах по проверке ввозимой пищевой продукции, произведенной в КНР. Ситуация на контроле оперативного штаба, в который вошли краевые и федеральные профильные надзорные органы.