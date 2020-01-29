Сегодня, 29 января в Хабаровск по линии оператора «Русь ТУР» прибыл рейс с острова Хайнань и, таким образом, с отдыха на родину вернулись последние 146 туристов – жителей Хабаровского края.

— Из-за возникшей угрозы безопасности российских туристов, связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в КНР, мы обратились к туристским организациям края о приостановке продажи путевок и отдельных туруслуг в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки. Также мы временно не заверяем документы, необходимые для безвизовых групповых туристических поездок гражданами России и Китая, — сообщила начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности комитета по туризму министерства культуры края Валентина Неретина. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Она также добавила, что российские туристы, уже купившие путевки, могут перенести сроки поездки в Китай после урегулирования эпидемиологической ситуации, либо поменять направление путешествия на другую страну. Также можно расторгнуть договор с туроператором и вернуть деньги за путевку. Рекомендации размещены на сайте Федерального агентства по туризму.

По интересующим вопросам можно обращаться в Федеральное агентство по туризму по телефону «горячей линии»: 8 (499) 678-12-03 или в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 27-18-75 (с 10.00 до 12.00 в рабочие дни).

Напомним, в связи с ситуацией в КНР, сложившейся из-за эпидемии коронавируса, губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом принято решение временно остановить работу пункта пропуска «Покровка (РФ) – Жаохэ (КНР)». Временно не работают и другие пункты пропуска: Лобэй (сопредельный Амурзет) и Тунцзян (сопредельный Нижнеленинское). Также Сергей Фургал распорядился установить дополнительные посты на междугородних трассах для проверки ввозимой пищевой продукции, произведенной в Китае. Ситуация на контроле оперативного штаба, в который вошли краевые и федеральные профильные надзорные органы.