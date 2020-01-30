Без посредников: мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил руководству Центра инновационных технологий пересмотреть взаимоотношения с предпринимателями.

Нововведение касается компаний, арендующих помещения у ЦИТа и сдающих их субарендаторам по цене в 2, а то и в 4 раза превышающей первоначальную.

«100 процентов акций Центра инновационных технологий принадлежит администрации Хабаровска. Средства, заработанные предприятием, идут на реализацию городских социальных проектов. Сейчас сложилась ситуация, при которой некоторые арендаторы-посредники наживаются за счет сдачи помещений, а город недополучает средства. Подобная практика сложилась в ряде кинотеатров, торговых центров и магазинов. Кроме того, некоторые представители бизнеса нарушали условия договора – делали перепланировку, сдавали площади без согласования с собственником. В связи с этим было принято решение перейти на прямые договоры с предпринимателями», — рассказал директор ЦИТа Сергей Гришин.

Но для ряда арендаторов сделано исключение. Например, для тех, кто использует коммерческие помещения по самой высокой ставке. В этом им разрешено применять субаренду при условии аренды всего здания, включая «рабочие» зоны и вспомогательные объекты – лестницы, коридоры, бытовки и так далее. Как считает руководство Центра, переход к практике прямых договоров аренды позволит предпринимателям значительной сэкономить на расходах и стабилизировать свое финансовое положение, а городская казна получит дополнительный доход.