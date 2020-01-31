Уже в апреле предприятие приступит к бесперебойной работе. Сегодня на объекте побывал начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Александр Шарабарин.

«Крупнейшему подрядчику предстоит выполнить большой объем работ, — рассказал он. – Завершить ремонт улиц Краснореченской, Муравьева-Амурского на участке от Пушкина до Шевченко. Зайдут бригады и на дороги по Владивостокскому шоссе, улицам Богачева, Бийской и не только. Всего же в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске предстоит отремонтировать 43,7 километра городских трасс. Финансирование составит порядка 1,5 миллиардов рублей». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Работы на асфальтобетонном заводе МУП «Дорремстрой» уже начались. Подготовлен плавильный комплекс, произведена диагностика всех механизмов. Обновлено оборудование – заменен сушильный барабан. Стоимость такого агрегата — порядка 2,5 миллионов. Барабан необходим для изготовления асфальтобетонной смеси. Также проведены торги на закупку различных запчастей общей стоимостью три миллиона рублей.

«Мы производим асфальт, но все инертные материалы (песок, щебень и битум) закупаем. На следующей неделе начнем их завозить», — уточнил директор МУП «Дорремстрой» Константин Андриенко.

Предприятие способно «выдавать» до 80 тонн асфальтобетона в час.