В 2019 году Хабаровская таможня перечислила в бюджет Российской Федерации таможенные платежи на сумму более 12,4 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

Как рассказал заместитель начальника Хабаровской таможни Иван Бурлака, рост перечислений таможенных платежей в бюджет обусловлен концентрацией декларирования в Приамурском таможенном посту (Центре электронного декларирования) и увеличением в связи с этим предпринимательской активности в регионе деятельности Хабаровской таможни. Экспортно-импортные операции в 2019 году совершали 1264 участника внешнеэкономической деятельности, что на 546 компаний больше, чем в 2018 году.

3,37 млрд рублей составили таможенные платежи за экспорт товаров. Это на 1,6 млрд меньше, чем в 2018 году. Основными товарами экспорта стали древесина, металлы, продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

За импортные товары в бюджет перечислено 8,9 млрд рублей, включая ввозную таможенную пошлину и НДС. Это на 2,6 млрд рублей больше, чем в 2018 году. Ввозили из-за границы глинозем, металлы, машины, оборудование, продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

Кроме того, в структуру платежей, перечисленных Хабаровской таможней в федеральный бюджет, вошли таможенные и утилизационный сборы, штрафы, а также таможенные платежи, уплаченные физическими лицами — всего более 141 миллиона рублей.