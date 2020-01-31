В ответ на предложение АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» о введении самоограничения на потребление природного газа для приостановки роста задолженности металлургического предприятия ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» снизило потребление «голубого топлива» до 60% от общего потребления всего завода.
Введенное ограничение в потреблении природного газа продлится до момента полного погашения просроченной задолженности (около 30 млн рублей). Руководство завода намерено погаситьзадолженность в течение первой декады февраля.
Справка:
Систематическое нарушение сроков оплаты дает право поставщику газа согласно Правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2016 года № 1245, полностью ограничить поставку газа.
Эта запись была опубликована 31.01.2020в 09:23. В рубриках: Бизнес.
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