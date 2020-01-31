Сегодня с 00 часов 00 минут местного времени вступило в силу ограничение движения пассажиров и грузов через пункт пропуска «Покровка» в Бикинском районе Хабаровского края, а также приостановлено сообщение с приграничным городом Фуюань, расположенным недалеко от Хабаровска. Распоряжение о закрытии пограничных пунктов пропуска для дальневосточных регионов подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в оперативном штабе правительства края, созданном для борьбы с коронавирусом, ранее работа пункта пропуска «Покровка» была приостановлена Росграницей до 7 февраля. Теперь запрет будет действовать до отдельного решения об открытии.

— В настоящее время отменены все авиарейсы на Харбин и Санью. Полеты в Южную Корею, Японию, Тайланд и Вьетнам выполняются в полном объеме. Решается вопрос с отменой рейса в Цзямусы на 3 февраля. Все чартерные рейсы в Китай приостановлены до 16 февраля, — проинформировал руководитель штаба, зампред правительства края по социальным вопросам, Юрий Минаев.

При этом морские пункты пропуска Ванино и Советская Гавань пока работают в штатном режиме. Через них ведутся только грузовые перевозки, но все профилактические меры приняты. Краевые власти направили в Москву заявки на приобретение тепловизоров. Ими планируют дополнительно оснастить как международный аэропорт, так и терминал внутренних авиалиний. Также решается вопрос о закупке и другого инвентаря – изолирующих носилок и боксов, аппаратов обеззараживания воздуха, респиратоворов, что может пригодится при встрече потенциально опасных пассажиров.

По информации Роспотребнадзора, на утро 31 января случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае не выявлено. Накануне в краевую столицу вернулся рейс с китайского острова Хайнань со 178 туристами на борту. У всех пассажиров взяли пробы на наличие инфекции, которые показали отрицательный результат. 2 февраля с острова во Владивосток вернется еще один самолет, где также будут хабаровские туристы. Пассажиров дополнительно обследуют на коронавирус.

Напомним, что в Хабаровском крае продолжает работать «горячая линия» по профилактике коронавируса. Специалисты управления Роспотребнадзора готовы проконсультировать граждан о мерах при первых признаках недомогания, а также по вопросам защиты прав потребителей при возврате путевок в КНР. Телефоны линии: 8 (4212) 27-18-75 и 8 (4212) 27-47-70.