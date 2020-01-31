30 января состоялось подписание трехстороннего соглашения между краевым объединением организаций профсоюзов, региональным объединением работодателей и правительством Хабаровского края на 2020 – 2022 гг. Стороны определили приоритеты в развитии экономики и социальной сферы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Участие в церемонии принял губернатор Сергей Фургал.

— Этим соглашением мы закрепили основные принципы развития системы социальных отношений в регионе. Это главный приоритет, который обозначил глава государства в Послании Федеральному Собранию. Многие задачи, о которых говорил Президент, край успешно решает в том числе в рамках национальных проектов. Наши приоритеты — рост реальных доходов населения, создание современных условий труда, развитие дорожной сети, первичного звена в здравоохранении. Важность этих задач понимают и профсоюзы и работодатели, которые готовы помогать властям, — отметил Сергей Фургал.

В рамках соглашения особое внимание будет уделено развитию гибких форм занятости, в том числе самозанятости, созданию условий для совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями, соблюдению прав граждан предпенсионного возраста и развитию наставничества. В крае продолжится внедрение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации.

В вопросах оплаты труда стороны продолжат совместную работу, направленную на обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, борьбу с «серыми» зарплатами.

Для сохранения жизни и здоровья жителей края приоритетным остается внедрение принципов нулевого травматизма и системы управления рисков на производстве, распространение передового опыта в области безопасности и охраны труда в организациях.

Впервые в соглашение включен раздел «Молодежная политика», предусматривающий обязательства сторон по вопросам трудоустройства студентов и выпускников, их адаптации в трудовом коллективе, предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам. В его разработке принимали участие преподаватели и студенты Тихоокеанского государственного университета.

Напомним, что система социального партнерства в крае начала развиваться с 1995 года, когда было подписано первое трехстороннее соглашение. Тогда, стороны взяли на себя обязательства в таких важных для жителей края вопросах, как развитие экономики, содействие занятости, оплата труда, социальная защита, охрана труда и экологическая безопасность.