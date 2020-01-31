В 08.21 (хбр) 31 января 2020 года на пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме по адресу улица Ухтомского, 47. На место происшествия по повышенному рангу пожара убыли пожарные расчеты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На момент прибытия подразделений установлено, что горит деревянная пристройка к дому. Расчёты приступили к тушению. Звено газодымозащитной службы пошло в разведку для проверки помещений на наличие людей.

В 08.33 (хбр) пожар был локализован, и уже через 12 минут полностью ликвидирован.

Погибших и пострадавших в происшествии нет. Общая площадь пожара составила 10 кв.м.

В тушении пожара принимали участие 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина пожара будет установлена специалистами Государственного пожарного надзора МЧС России в ходе проведения проверки.