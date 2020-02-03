С 1 февраля 2020 года авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», в связи с решением Правительства Российской Федерации отменяет выполнение международных рейсов в Китайскую Народную Республику: Хабаровск – Харбин и Владивосток – Пекин (и обратно). Данная мера вынужденная и продлится до отмены указания.

Пассажирам с оформленными билетами на бланках «Аэрофлота» с датой отправления не позднее 28 марта 2020 года разрешается произвести вынужденный возврат авиабилетов без взимания штрафов либо переоформление на новые даты вылета не позднее 31 марта 2020 года включительно. По билетам с участием рейсов интерлайн-партнеров переоформление билетов производится в соответствии с правилами примененного тарифа без взимания штрафных санкций.

Также для пассажиров с оформленными билетами в/из Харбина разрешена замена пункта вылета/прилета на Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» через Москву.

По всем вопросампросим обращаться вконтакт-центр«Авроры» по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.