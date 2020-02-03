Жители Хабаровского края с февраля будут получать социальные выплаты в новом размере. Согласно Постановлению Правительства РФ от 29 января 2020 г. № 61 с 1 февраля 2020 г. коэффициент индексации отдельных выплат, пособий и компенсаций установлен на уровне 1,03. В регионе изменения коснутся более 11,5 тыс. человек.

Единый порядок индексации социальных выплат с 2018 года проводится один раз в год — с 1 февраля текущего года исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. По официальной информации Росстата, индекс потребительских цен в декабре 2019 года к декабрю 2018 года составляет 103 %. Таким образом, исходя из указанного значения индекса потребительских цен, ряд выплат, пособий и компенсаций в 2020 году индексируется на 3 %.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, с 1 февраля увеличиваются размеры пособий гражданам, имеющим детей, в том числе: пособия по беременности и родам, единовременной выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, разовой выплаты при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком (детьми), единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего-срочника.

Кроме того, проиндексированы выплаты гражданам, подвергшимся радиации.

— Перерасчет ежемесячных пособий и компенсаций будет произведен центрами социальной поддержки населения по месту жительства граждан в беззаявительном порядке. Выплаты в новых размерах будут перечислены уже в феврале. Перерасчет получат более 11,5 тыс. человек, — сообщили в минсоцзащиты края.