Правительство края предоставит субсидию муниципальным образованиям на поддержку инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций. Это дополнительная мера финансовой помощи местным бюджетам в направлении развития институтов гражданского общества. В 2020 году на эти цели из региональной казны выделено 3,5 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Принимаются к рассмотрению проекты по следующим приоритетным направлениям – профилактика социального сиротства, поддержка и защита материнства, отцовства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, сохранение и охрана объектов культурного наследия, волонтерство, деятельность в сфере патриотического воспитания, участие в профилактике тушения пожаров, и другие.

Заявка на предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по поддержке СОНКО по форме согласно приложению № 7 к Положению принимаются с 10 по 24 марта 2020 г. на бумажном носителе по почте на адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя 21б, каб. 111 или направляется через систему электронного системе электронного документооборота Правительства Хабаровского края либо по электронной почте vpol@adm.khv.ru.

Получить дополнительную консультацию можно по телефону: 8 (4212) 30 09 49. Одно из главных условий – в муниципалитете должна быть разработана и действовать программа по поддержке СОНКО с предусмотренным финансированием из местных бюджетов.

В прошлом году в правительство края заявки на получение дополнительных средств поступили из 12 администраций муниципальных районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Общий размер субсидии из краевой казны тогда составил более 4 млн рублей.

Отметим, в Хабаровском крае за последние несколько лет значительно выросла активность некоммерческого сектора. Все больше СОНКО ежегодно реализуют социально значимые инициативы и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, принимают участие в различных краевых и федеральных конкурсах. К примеру, по итогам 2019 года 36 идей СОНКО на общую сумму более 55 млн получили финансирование из Фонда президентских грантов. На сегодняшний день в крае официально зарегистрировано 2294 некоммерческих организаций, около 70% из них считается социально ориентированными.