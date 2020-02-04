За допущенные нарушения они «наказаны рублем» на сумму почти в 2 миллиона рублей. В 2019 году к административной ответственности привлечены около семи сотен продавцов-«подпольщиков». Они предлагали хабаровчанам продовольственные товары неизвестного происхождения (к примеру, рыбу), без каких-либо разрешительных документов, причем делали это в несанкционированных местах, зачастую в откровенно антисанитарных условиях. Такие стихийные рынки развернулись в Хабаровске по улицам Тихоокеанской, 201В, Гагарина, 9, Суворова,32, 42 и 44. Выявлены нелегальные точки сбыта и на обочинах улиц Льва Толстого, 22, Руднева, 56 и проспекта 60-летия Октября, 84. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Для борьбы с уличными продавцами у нас практически нет инструментов — лишь административный штраф и надежда на сознательность покупателей, — отметила начальник отдела городского управления торговли, питания и бытового об обслуживания Лариса Колмыкова. – Раз в неделю мы отправляемся в рейды по пресечению деятельности таких лоточников вместе с представителями правоохранительных органов. В первую очередь проверке подвергаются торговые точки, на которые жалуются горожане. Активно работают в этом направлении и уполномоченные в комитетах по управлению районами Хабаровска».

В погоне за выгодой нечистоплотных торговцев не останавливают даже штрафы: они вновь и вновь выходят на улицы, чтобы сбыть свой сомнительный товар. За такое намеренное нарушение действующего законодательства, предусмотрено более строгое административное наказание: суммы санкций увеличиваются в разы. В 2020 году уже вынесено 27 постановлений административных комиссий о наказании продавцов-нелегалов на 84 тысячи рублей.