В Хабаровске расчищают и «прожигают» заледеневшие русла малых рек, чтобы не дать жилым домам «утонуть».

Работы развернулись в русле ручья, впадающего в речку Гнилая Падь, протекающую в районе улиц Луговой, Красный Яр и переулка Костромского. Здесь из-за несанкционированного сброса воды произошло повышение уровня ручья, а водопропускные трубы оказались забиты льдом. Чтобы не допустить подтопления жилых домов, было решено при помощи экскаватора «Бэтмен» снять часть ледяного панциря с источника, а через трубы прогнать горячую воду, которая прожжет ледовую пробку. Занятую в этих работах автоцистерну называют «Крот». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«На территории района находятся несколько малых рек, состояние которых мы постоянно проверяем. В зимний период ситуация становится особенно сложной: много несанкционированных сбросов с коттеджей, автомоек и других объектов. При этом часто невозможно установить, откуда конкретно поступает вода. В результате страдают хабаровчане, у которых подтопленными оказываются подвалы и гаражи: недавно, к примеру, откачивали воду из погреба дома по улице Железнодорожной. Чтобы не допустить больших «водных» проблем весной, привлекаем технику для расчистки русел уже сейчас», — рассказал главный специалист отдела благоустройства комитета администрации города по управлению Железнодорожным районом Евгений Шипицын.

Всего в Хабаровске насчитывается более 100 километров ручьев и малых рек. Самые крупные — Чернушка, Гнилая Падь, Малая Березовая, Полежаевка, Красная, Правая и Левая Березовая. Все они являются частью бассейна реки Амур, а, значит, находятся в ведении государства, однако зачастую работы по углублению и расчистке их русел приходится вести за счет муниципальных средств.

«Поскольку малые реки краевого центра являются федеральной собственностью, то полномочия по увеличению пропускной способности русел рек, их расчистке, дноуглублению, противопаводковой защите возложены на органы государственной власти. Примерная общая стоимость всех этих работ в Хабаровске – около 250 миллионов рублей, которые должны быть выделены из федерального и регионального бюджета. К сожалению, меры принимаются крайне медленно (в течение 5-10 лет), а людей надо спасать прямо сейчас: вопрос не терпит отлагательств», — рассказала главный специалист городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Макеева.

Также она отметила, что в «неприятностях» с хабаровскими малыми реками и ручьями в подавляющем большинстве случаев виновны отнюдь не капризы природы: роковую роль играет человеческий фактор. Русла и берега часто загрязняются из-за того, что водоемы находятся преимущественно в районах частной застройки — владельцы подворий сами складируют здесь крупногабаритный мусор и строительные отходы. Застать с поличным никого из таких «тихих мусорщиков» крайне сложно. Вместо виновников чистоту вынуждены наводить сотрудники комитетов по управлению районами, периодически устраивающие субботники для расчистки этих свалок.