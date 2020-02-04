В правительстве края разработали и утвердили новые правила раздельного накопления твердых коммунальных отходов, которые вступят в силу с 1 марта 2020 года. По ним накопление ТКО можно организовать двумя способами: многоконтейнерным и двухконтейнерным. В обоих случаях жильцам предлагается выбрасывать мусор, разделяя его на составные элементы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Многоконтейнерный вариант предполагает установку отдельных контейнеров для каждого вида вторичного сырья, к примеру, для стекла, бумаги и картона, пластика, пищевых отходов и т.д. При двухконтейнерном человек может выбрасывает все перерабатываемые виды мусора в отдельный контейнер, а все остальное — в другой. В любом из вариантов мы получаем первичную сортировку, только разную по глубине. В дальнейшем более тщательно мусор будет отсортирован уже на перерабатывающем предприятии, — разъяснили нововведение в краевом минЖКХ.

В ведомстве подчеркнули, что новые правила — это не требование, а предложение со стороны властей активнее переходить на новую систему обращения с коммунальными отходами. Разработанный порядок призван помочь систематизировать и унифицировать процесс накопления мусора. К примеру, устанавливаемые контейнеры будут иметь единую цветовую индикацию или текстовую маркировку. При многоконтейнерном способе емкость для бумаги должна быть серого цвета, для пластика и стекла – желтого и зеленого, а неутилизируемые отходы маркируются черным. При двухконтейнерном способе черный контейнер также отводится под неутилизируемые отходы, тогда как под вторичное сырье – зеленый.

— Мы призываем наших жителей более подробно изучить все аспекты новой системы обращения с мусором, ведь в конечном итоге у людей появится возможность экономить на этой услуге. По новыми правилам можно платить за фактический объем вывезенного мусора, а не по нормативу, что дороже. Решение о переходе на новые правила принимается на общем собрании собственников, в том числе там же нужно определить какой из способов накопления наиболее подходит жилому дому. После этого можно заключить договор на оказание услуг по утилизации отходов с любой из организаций, осуществляющих подобную деятельность. Компания сама установит контейнеры для раздельного сбора и будет их вывозить. Перечень таких фирм, а также все нормативные акты размещены на сайте краевого минЖКХ, — уточнил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Напомним, что в конченом итоге вывоз мусора для последующей сортировки и утилизации в Хабаровском крае будут осуществлять операторские компании, которым сейчас предлагают взять на обслуживание 19 зон. По итогам проведенных конкурсов пока определена одна такая фирма, она будет работать в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе. По остальным зонам пройдут повторные аукционы. Оставшиеся после конкурсов районы, куда не захотят прийти частные компании, возьмет в работу единый краевой оператор. Власти региона специально создадут такое предприятие в первом квартале 2020 года.