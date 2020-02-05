В правительстве Хабаровского края прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как стало известно на совещании, с начала эпидемии санитарные врачи региона уже обследовали около 600 человек. Среди тех, у кого брали пробы на наличие нового возбудителя, есть как туристы, вернувшиеся с китайского острова Хайнань, так и жители Поднебесной, въехавшие на территорию региона. При этом люди возвращались как через пункт пропуска «Покровка», так и самолетом. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— За минувшие сутки в Хабаровский край рейсом из Сеула прилетели 5 граждан КНР. У пассажиров взяли пробы, которые отправили в лабораторию. Тесты показали отрицательные результаты. По этой же схеме мы ранее проверяли въезжающих через «Покровку». Сейчас этот пограничный пункт временно закрыт, — сообщили на совещании.

Напомним, что по новому распоряжению Правительства РФ, со вторника, 4 февраля, ограничен въезд иностранных граждан без вида на жительство, прибывающих с территории КНР через воздушные пункты пропуска, кроме пункта Шереметьево (г. Москва). Однако граждане КНР могут въезжать и с территории других государств. В этой связи в аэропортах установлен дополнительный контроль за пассажиропотоком. В то же время по указанию оперативного штаба Правительства РФ, всех граждан КНР, имеющих вид на жительство в РФ, по прилету надлежит помещать в карантинную зону на срок до 14 дней для того, чтобы обследовать на коронавирус.

Как отметили на заседании краевого штаба, в регионе карантинным пунктом, куда будут изолировать больных, может стать спортивно-тренировочный центр «Юность» на Воронеже-2 под Хабаровском. Сейчас специалисты в экстренном порядке прорабатывают вопросы возможности проживания на этой базе. Также определяется потребность в закупке дополнительного оборудования и инвентаря: тепловизоров, аппаратов насыщения крови кислородом, запасов масок и защитных костюмов.