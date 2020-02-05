Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, проживающие в Хабаровском крае, могут вернуть полную стоимость билета в междугороднем автобусе. Компенсация предусмотрена, если поездка была совершена по социальным нуждам. С этого года изменились условия предоставления выплаты.

Как пояснили в региональном министерстве социальной защиты населения, под поездкой по социальным нуждам понимается выезд на лечение или консультация в медицинских организациях, санаторно-курортное лечение, приобретение лекарственных препаратов, получение стоматологических услуг и другое.

Компенсацию, помимо пенсионеров, также могут получить ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны боевых действий, труженики тыла, ветераны труда и реабилитированные лица. Они могут вернуть стоимость проезда в автобусах междугороднего сообщения, пассажирских поездах дальнего следования либо скоростных судах местных маршрутов. При этом количество поездок не ограничивается. Обратится за стопроцентной компенсацией можно в течение шести месяцев со дня поездки.

— При оформлении компенсации за проезд в междугороднем автобусе пожилым гражданам не нужно подтверждать свои доходы. Такая необходимость возникает при оформлении компенсации расходов по оплате проезда на пассажирских поездах дальнего следования и скоростных судах местных маршрутов. С 2020 года изменились условия для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Ранее выплата предоставлялась тем, чей среднедушевой доход не превышал величину прожиточного минимума. Теперь — если доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, или 17433 рубля, — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

В 2019 году компенсацию за проезд в крае получили 3943 человека. На 2020 год в краевом бюджете на данную меру поддержки предусмотрено около 21 млн руб.

Более подробно по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты населения края — (4212) 32-64-93 (в рабочее время).