Более 4 400 проверок в отношении управляющих компаний провели жилищные инспекторы края в 2019 году. Эта работа была организована на основании сообщений от граждан о ненадлежащей работе УК и ТСЖ, а также неудовлетворительном качестве коммунальных услуг. По итогам инспекций сумма наложенных взысканий превысила 46 млн рублей, сообщили в главном управлении регионального госконтроля и лицензирования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Управляющие компании не всегда оперативно реагируют на обращения жильцов, а иногда и вовсе игнорируют жалобы собственников. Это вынуждает граждан обращаться к нам или в прокуратуру, что, в свою очередь, приводит к проведению проверок, выдаче предписаний и, как правило, привлечению к административной ответственности, — отметил главный государственный жилищный инспектор края Андрей Коротков.

Он также рассказал, что с этого года все государственные жилищные инспекторы края при выходе на выездную проверку будут приглашать авторов обращений на осмотры.

— Уверен, работа госконтроля в содружестве с общественным жилищным контролем принесет отличные результаты. Чуткое отношение к проблеме жителей многоэтажных домов, чьи права были нарушены – наша первоочередная задача. Если вы написали обращение и с вами не связался жилищный инспектор, вы можете сообщить об этом в директ нашего официального аккаунта в Инстаграм @krgkl_khv, — подчеркнул Андрей Коротков.

Помимо этого управление организует обучающий класс «Собственник – хозяин дома» для представителей советов многоквартирных домов. Жителям многоэтажек расскажут о нюансах заключения договора управления и осуществления контроля со стороны собственников за работами и услугами, вопросах взаимодействия со своей управляющей компанией. Записаться на курсы можно по телефону 8 (4212) 40 23 72.