В Хабаровском крае продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю к врачам с жалобами на простуду обратились почти 9,4 тысячи человек, что больше, чем неделей ранее. При этом показатель заболеваемости остался в пределах среднегодовых значений – на 14% ниже эпидпорога. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Заболеваемость постепенно нарастает. На улице стоит морозная погода, и люди чаще простывают, что вполне закономерно. Поэтому в это время нужно соблюдать меры профилактики, укреплять иммунитет. Но, кроме случаев гриппа и ОРВИ, отмечено 290 фактов заболевания пневмониями. Это достаточно тяжелая болезнь, переносится сложно. Для профилактики пневмонии нужно при первых признаках простуды немедленно обращаться к врачам, чтобы исключить эту форму инфекции. Сейчас в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией это стало еще более актуально. Особо отметим, что случаев заболевания коронавирусом в Хабаровском крае не выявлено, — пояснили в краевом минздраве.

Сейчас из-за простудных инфекций в Хабаровском крае закрыты на карантин 2 детсада в селах Херпучи района имени Полины Осипенко и Нигирь в Николаевском раойне, 3 школы: в селе Нигирь, в поселке Мухен района имени Лазо и в краевой столице. Еще две группы в детсадах закрыты из-за пневмонии.

— Например, при двух и более фактах внебольничных пневмоний в классе или группе принимается решение по их закрытию. В случае, если заболевших более десяти, речь уже идет о приостановлении деятельности всего учреждения сроком до 10 дней. Это правила Роспотребнадзора, и они помогают не допустить массового распространения инфекций, — сообщили в минздраве края.

С 1 октября управление Роспотребнадзора по региону открыло «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты готовы предоставить рекомендации родителям, которые помогут уберечь детей от простудных инфекций, рассказать о том, где и как можно сделать прививку от гриппа. Обращения принимаются в рабочие дни с 10 до 12 и с 14 до 16 часов по телефонам: (4212) 27-47-81 и 27-09-44. По этим же номерам теперь можно проконсультироваться и о мерах, которые помогут избежать заражения новой коронавирусной инфекцией. С эпидемией этого заболевания сейчас активно борются в КНР.

Пресс-с