Такое решение было принято накануне городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В обязательном порядке носить маски должны будут работники транспорта, торговых центров и банков, медики – все те, кто ежедневно имеет тесный личный контакт с большим количеством людей. Ограничения вводятся и на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях, медицинских организациях, учреждениях образования, на предприятиях торговли, сферы услуг и общепита. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также в целях недопущения заражения коронавирусом в случае проникновения его на территорию города, — утонила заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению в сфере охраны здоровья Татьяна Скорик. – Напомню, что маски являются проверенным временем средством защиты. На улице их носить не обязательно — только в помещениях. Менять через каждые два часа».

Ответственность за соблюдение масочного режима сотрудниками будут нести руководители учреждений и предприятий города. На заседании городской КЧС было отмечено, что масок в аптеках города хватит всем.

«Сейчас у нас на складах имеется порядка 40 тысяч штук, а 12 февраля планируем получить еще 50 тысяч масок. Они в дороге, — рассказал директор краевого бюджетного учреждения «Фармация» Денис Улыбышев. – На прошлой неделе введено ограничение на продажу- 15 масок в одни руки».

По последним данным, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровске ниже эпидпорога на 10,6%. Гриппуют 24 человека. С симптомами острой респираторно-вирусной инфекции в медицинские учреждения на прошлой неделе обратилось 4590 человек, большинство из них — дети. На сегодня карантин введен в двух хабаровских школах №№49 и 1. Еще в 58-ми классах 18-ти общеобразовательных учреждений временно прекращены занятия из-за ОРВИ. Также детей временно не принимают в 14-ти группах 12-ти детских садов города. Из них в двух группах выявлены случаи внебольничной пневмонии. Руководители учреждений общего и дошкольного образования держат ситуацию на контроле. У них есть полномочия самостоятельно закрывать на карантин учреждения при отсутствии 20% учеников.

Сегодня в хабаровских школах, лицеях, гимназиях и детских садах проводится обязательная дополнительная дезинфекция, организованы медосмотры в режиме «утреннего фильтра». Домой отправляют как больных детей, так и сотрудников. Также запрещен прием в дошкольные и общеобразовательные учреждения ребят, отсутствовавших три дня, без медицинской справки. Помимо соблюдения масочного режима, ограничения походов в торговые центры и посещения массовых мероприятий, медики настоятельно рекомендуют всем горожанам тщательно соблюдать нормы личной гигиены и как можно чаще мыть руки с мылом.