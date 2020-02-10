Вопросы подготовки к новому пожароопасному периоду обсудили сегодня на аппаратном совещании под руководством губернатора края. В этом году с учетом цикличности периодов специалисты прогнозируют высокие риски возгораний. Однако раннего начала пожароопасного сезона пока не ожидается. Расчеты снегозапасов показывают, что его открытие произойдет, ориентировочно, 30 марта.

Как доложила губернатору и.о. начальника краевого управления лесами Елена Малюгина, сейчас площадь земель лесного фонда в регионе составляет 73,7 млн гектаров. В готовности у лесоохраны находятся 19 пожарно-химических станций, 17 авиаотделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. Общая численность лесопожарной службы составляет 470 человек. На вооружении находятся 257 единиц тяжелой лесопожарной техники.

— На проведение работ по тушению заложено 260 млн рублей. В рамках нацпроекта «Экология» управление лесами в прошлом году приобрело 15 единиц тяжелой бульдозерной техники. В этом сезоне планируется закупка еще 10 вездеходов, трех тягачей с тралами и трех вахтовок. В общей сумме на это направят 82 млн рублей, — сообщила руководитель ведомства.

Она также подчеркнула, что в новом году большое внимание будет уделено организации системы раннего мониторинга за пожарами. Для этого лесники продолжат вести патрулирование опасных районов, как с земли, так и с воздуха, облетая труднодоступные участки. Благодаря подобной схеме работ до 86% всех пожаров в 2019 году успевали тушить в первые двое суток. В сравнении в прошлыми периодами показатель вырос на 6%.

— По статистике, до 60% пожаров в лесах в прошлом году произошло по вине человека. От грозовых разрядов тайга воспламенялась в 21% случаев, еще в 20% пожары пришли на краевые земли с других территорий, где тушение не организовано. В 2% возгорания возникли в полосе отвода железной дороги, — пояснила Елена Малюгина.

Сейчас в Хабаровском крае утверждены планы тушения лесных пожаров на территории 40 лесничеств. В каждом из них власти создали оперативные штабы, которые будут отвечать за борьбу с огнем. Подготовлена для работы региональная диспетчерская служба управления лесами. Жители края смогут круглосуточно сообщать о пожарах в лесах на бесплатный номер: 8-800-100-94-00.