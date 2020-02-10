Как сообщили в городском управлении по физической культуре, спорту и здравоохранению, из-за роста в городе числа заболевших гриппом и ОРВИ, ряд крупных соревнований, которые должны были пройти в краевом центре на этой неделе, перенесен на более поздние сроки. По словам заместителя начальника управления Алексея Подгорного, в числе несостоявшихся состязаний чемпионат и первенство города по тхэквондо, спартакиада учащихся среднеспециальных образовательных учреждений по баскетболу, чемпионат по шахматам, первенство города по боксу.

«Временно приостановлено проведение всех соревнований, которые должны были пройти в закрытых помещениях с участием большого количества людей. Все запланированные мероприятия обязательно состоятся, но в более поздние сроки – даты мы сообщим дополнительно, они пока не определены: все зависит от эпидемиологической обстановки в городе», — отметил он.

А вот тренировки в спортивных школах Хабаровска продолжаются: ни одна из секций города на карантин не закрыта. Юные спортсмены пока одерживают уверенную победу над вирусами и продолжают идти к новым спортивным рекордам.

Напомним, что сегодня в Хабаровске, из-за подъема уровня заболеваемости ОРВИ, не состоится крупное городское мероприятие: отменен, запланированный на 16 часов в «Платинум арене», военно-исторический фестиваль «Россия.Будущее.Мы». В нем должны были принять участие около пяти тысяч человек — учащиеся школ, лицеев и гимназий, их педагоги и родители, первые лица города и края, руководство Восточного военного округа, представители ветеранских общественных организаций.